Девушка спасла троих человек из горящего дома в Орловской области

19 июля в деревне Грязцы дом, в котором находились четыре человека, загорелся и наполнился дымом. Огонь начал распространяться с веранды.

Сотрудники Главного управления МЧС по Орловской области сообщают о случае, в ходе которого 18-летняя девушка спасла троих человек из горящего дома. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован в четверг утром.

Как сообщается, вместе со своей девятилетней сестрой девушка приехала в гости к бабушке и дедушке в Ливенский район из Московской области. Рано утром их 67-летний дедушка ушел из дому в лес, чтобы насобирать грибов, а в доме остались внучки с бабушкой и ее сыном, который имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Старшая внучка первой заметила запах дыма и гари. Так как выход был заблокирован огнем, она открыла окно и помогла всем членам семьи выбраться через него. На момент, когда к месту подоспели спасатели, дом уже почти полностью выгорел изнутри, однако все его жильцы были спасены.