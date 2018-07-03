СМИ: Подозреваемые в отравлении Скрипалей сбежали из Великобритании

Двое подозреваемых сбежали из страны после того, как отравили Скрипалей. Для этого они воспользовались поддельными паспортами и коммерческим авиарейсом.

Как сообщает издание CNN, ссылаясь на источники, приближенные к ходе расследования, подозреваемые по «делу Скрипалей» покинули Великобританию. Якобы, данные о бегстве двух лиц, которые могут являются отравителями Скрипалей, были перехвачены специалистами радиоэлектронной разведки на британской военной базе на Кипре. Этот сигнал шел в Москву. В закодированном послании говорилось о том, что эти люди покинули страну.

Так, предполагаемые отравители Скрипалей могли сбежать из Великобритании почти сразу же после совершенного ими покушения. Для этого у них были фальшивые документы на другие имена. Куда отправились подозреваемые и есть ли у них связь с Россией – издание не сообщает.

Ранее уже сообщалось, что в Великобритании обозначили двух подозреваемых. Якобы, полиция Солсбери нашла по камерам изображения лиц людей, причастных к отравлению Скрипалей. Однако, в полиции страны этот факт не подтвердили. Вся информация, не подтвержденная официальными службами, может являться недостоверной. Иногда данные являются реальными, но их подтверждения приходится долго ждать.