В жутком тройном ДТП в Ставрополье пострадали 12 человк

Инцидент произошел на 348-м километре федеральной автодороги "Кавказ" на въезде в Минеральные воды. Ранее сообщалось о 10 пострадавших, сейчас их число возросло до 12.

Сообщается, что участниками аварии стали микроавтобус, следовавший по маршруту «Москва – Баку», автомобиль «Форд» и ВАЗ-2110. ДТП произошло около 9 часов утра. Среди пострадавших трое детей. У восьми получивших травмы обнаружены паспорта Азербайджана. Все доставлены в медицинские учреждения Пятигорска и Минеральных вод. Причины ДТП пока неизвестны. По предварительной информации сообщается только, что рейсовый автобус на скорости влетел в два легковых автомобиля. После сильного удара транспортное средство перевернулось.

К месту аварии оперативно были направлено около 33 человека и 13 единиц техники. Сейчас месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Иные обстоятельства аварии устанавливаются.

На Ставрополье это не первое ДПТ такого масштаба. Зимой в результате столкновения маршрутного такси с грузовиком двое погибли, еще 5 госпитализированы из-за тяжелых травм, полученных из-за аварии. Как сообщали представители правоохранительных органов, ДТП произошло из-за выехавшего на встречную полосу грузовика. Водитель микроавтобуса не успел быстро отреагировать, и избежать столкновения не удалось.