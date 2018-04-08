Голый мужчина с кровавыми ранами шокировал жителей Киева

19 июля в около 23:25 и районе Позняки произошел громкий конфликт, который закончился вызовом скорой. Об этом рассказали украинские СМИ.

В доме №25 на улице Драгомана в Киеве из подъезда выбежал голый мужчина, одетый лишь в трусы. На его теле были видны свежие раны, истекающие кровью. Кроме того, местных жителей напугали кровавые следы в самом подъезде. Мужчина не смог внятно объяснить произошедшее. Более того, шокировал киевлян своими выходками: он разбил стекло балконной двери и пытался прилюдно сходить в туалет.

В итоге подозрительного горожанина задержали полицейские. Его попытались усадить в машину "скорой помощи", однако пациент вырвался из рук санитаров и попытался сбежать. Тогда правоохранители сковали его руки и ноги наручниками, а затем передали специальной бригаде медиков.

Судя по камерам, участник событий вместе с другим мужчиной поднялись на лифте до 10 этажа. Вскоре после этого на 12 раздались громкие крики о помощи. Из окна вылетели несколько ведер с белой краской, испачкавшей четыре припаркованных автомобиля. Вслед за ними упали шлакоблоки, строительный козел и прочий мусор. Жильцы слышали звуки погони и даже стрельбу. На лестничной клетке нашли гильзу от травматического пистолета. Второго участника конфликта предстоит найти полицейским.