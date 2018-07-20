Коллега Изы Высоцкой рассказала о последних моментах её жизни

Народная артистка СССР скончалась рано утром 20 июля в кругу своих родственников. Об этом сообщила актриса Нелли Саловская.

По словам коллеги, Иза Высоцкая провела последние моменты своей жизни в тяжелом состоянии. Близкие поочередно дежурили у её кровати около десяти дней. Первая супруга Владимира Высоцкого жаловалась на плохое самочувствие. В прошлом году ей тремя операциями удалили грыжу. Кроме того, артистка страдала из-за проблем с ногами.

Нелли Саловская рассказала, что о смерти Изы Высоцкой узнала от её сына Глеба. Он сообщил трагическую весть по телефону около 5:30. В этот момент рядом с покойной находился сам Глеб, его жена Ольга и племянник Высоцкой Кирилл. Незадолго до смерти Изу навещали друзья.

Как рассказала директор театра, которому Высоцкая посвятила свою жизнь, Ольга Анисимова, прощальную церемонию организуют в Нижнем Тагиле 22 июля. После этого Глеб увезет покойную маму в Екатеринбург, чтобы похоронить на местном кладбище.