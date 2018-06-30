В Подольске дождь заливает дома после ремонта крыши

Недобросовестные технические работы в микрорайоне Парковый привели к сильному дискомфорту местных жителей. Один из них рассказал СМИ о последствиях погоды.

От дождя страдают жильцы девятиэтажного дома №40 по Парковой улице Подольска. Квартиры регулярно заливает после ремонта крыши. Как оказалось, подрядчики провели на верхнем этаже часть водостока, однако не загерметизировали трубу. Из-за обильных потоков, льющихся снаружи на лестничную площадку, людям приходится отключать лифт во избежания замыканий. Вода также проникает в каналы для электропроводки и течет между плитами.

По внутренней стене потоки пробиваются даже в комнаты на пятом этаже. Как сообщил источник, в общей сложности от плохого ремонта страдают жильцы пяти квартир одного из подъездов. Жители других также жалуются на потеки. На ситуацию уже отреагировали представители управляющей компании МУП "ЖПЭТ-2". Они составили акт и выясняют масштабы ущерба. Вскоре предприятие планирует подавать в суд на компанию-подрядчика, выполняющего ремонт.