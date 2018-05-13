ФСБ обыскивает институт "Роскосмоса" из-за утечки данных о гиперзвуковом оружии

Спецслужба исследует деятельность ЦНИИмаш и руководства центра Объединенной ракетно-космической корпорации. Этот факт подтвердил пресс-секретарь корпорации Владимир Устименко.

По предварительным данным, ФСБ возбудила уголовное дело по признакам государственной измены. Правоохранители заподозрили сотрудников главных институтов "Роскосмоса" в передаче секретных данных о разработке новейшего гиперзвукового оружия зарубежным спецслужбам с Запада. В частности, директора ОРКК Дмитрия Пайсона, работавшего в ЦНИИмаше. Их офисы и обыскивают специалисты ведомства.

Издание "КоммерсантЪ" приводит слова источника в ФСБ. Он отметил, что утечка возникла из-за сотрудников одной из главных организаций "Роскосмоса" - ЦНИИмаше. В свою очередь, Дмитрий Пайсон тесно общался с бывшими коллегами и мог получить доступ к секретной документации. По словам инсайдера, спецслужба намерена раскрутить это дело и добиться серьезного наказания для виновных. Это предполагает, что результаты расследования дела приведут не только к увольнениям, но и уголовному наказанию.