Прощание с фигуристом Денисом Теном состоится 21 июля в Алма-Ате

Гражданская панихида запланирована на субботу и начнется в десять часов утра по местному времени (семь часов по московскому времени). Данные сообщил сотрудник городской администрации.

СМИ сообщают информацию о том, когда состоится прощание с известным российским фигуристом и призером Олимпийских Игр 2014 Денисом Теном. Так, согласно предоставленным данным, это произойдет 21 июля в городе Алма-Аты. Для мероприятия уже забронировали Дворец спорта имени Балуана Шолака.

Известно, что спортсмен простился с жизнью 19 июля. В этот же день ему нанесли множество ран с помощью холодного оружия грабители, которые напали на его автомобиль, а он это заметил, и решил прогнать их. Врачи сообщили, что оказали ему посильную помощь, однако не были в состоянии спасти от смерти.

Стоит отметить, что в последнее время Денис Тен жил в напряженном графике, однако на это почти не жаловался и даже находил время на отдых. Последняя фотография в его профиле Instagram - с подругами. Компанией они посетил один из московских ресторанов.