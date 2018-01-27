Первая жена Высоцкого скончалась в Нижнем Тагиле

Народная артистка России и местная прима умерла, не дожив до 83 лет. Такую новость 20 июля сообщило руководство Нижнетагильского драматического театра.

Иза Высоцкая стала первой женой знаменитого музыканта Владимира Высоцкого. Она встретила его в 1956 году в школе МХАТ. Тогда будущая знаменитость учился на первом курсе, а его избранница - на третьем. Спустя четыре года знакомства они заключили брак, в котором прожили до 1965 года. Эти отношения покойная актриса отобразила в двух книгах-мемуарах: "Короткое счастье на всю жизнь" и "С тобой… без тебя". Последняя была издана в прошлом году.

По данным коллег, Иза Высоцкая скончалась в пятницу утром у себя дома в Нижнем Тагиле. Несколько месяцев до этого она безуспешно лечилась от тяжелой болезни. Несмотря на это, продолжала выступать в спектаклях. Иза Высоцкая даже думала о следующем театральном сезоне. Близкие покойной сейчас планируют церемонию прощания. Местные СМИ располагают информацией, что актриса не хотела придавать свою смерть публичности. Поэтому панихида может пройти в закрытом формате.