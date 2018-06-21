В США четырем мужчинам выдвинули обвинения в убийстве XXXTentacion

Вооруженное нападение на рэпера от 18 июня полиция инкриминирует молодым людям возрастом до 22 лет. Об этом в пятницу узнало Reuters.

Правоохранители США определили четырех подозреваемых в деле об убийстве Джасея Дуэйна Онфроя, выступавшего под псевдонимом XXXTentacion. Они задержали двух вероятных убийц: 22-летних Дедрика Уильямса и Майкла Боатрайта. 20-летнему Трэйвону Ньюсаму и 22-летнему Роберту Эллену выдвинули заочные обвинения. В настоящий момент местонахождения этих мужчин неизвестно. Полицейские разыскивают оставшихся фигурантов дела и продолжают расследование.

Напомним XXXTentacion скончался в результате множественных огнестрельных ранений в городе Майами, штат Флорида. Полицейские установили, что некий преступник несколько раз выстрелил в рэпера, чтобы завладеть его сумкой.