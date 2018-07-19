Один из подозреваемых в убийстве Дениса Тена признался в преступлении

Второго продолжает искать правоохранители Казахстана. Так доложил Берик Жуйриктаев, прокурор города Алма-Аты.

По данным ведомства, накануне стражи порядка задержали Нуралы Киясова, родившегося в 1994 году на территории Жамбылской области. Во время допроса в присутствии адвоката подозреваемый признался в убийстве известного фигуриста Дениса Тена. В настоящее время его арестовали и разместили в изоляторе временного содержания. Полиция продолжает расследовать уголовное дело.

Днем ранее власти Казахстана раскрыли подробности преступления. По предварительным данным, Денис Тен в центре Алма-Аты столкнулся с ворами, попытавшийся украсть зеркала с его автомобиля. Один из злоумышленников атаковал 25-летнего спортсмена ножом. Удар задел жизненно важные кровеносные сосуды. Когда Дениса Тена доставили в Центральную городскую больницу, у него случилась клиническая смерть от обильной потери крови. Врачи не смогли спасти ему жизнь.

Ранее коллеги и бывший тренер погибшего Татьяна Тарасова прокомментировали событие. Они назвали Дениса Тена очень перспективным и талантливым фигуристом и выразили соболезнования близким. Напомним, молодой человек выиграл серебряную медаль на Чемпионате мира в 2013 году. В 2015 он занял третье место в этом соревновании. Бронзовую медаль он также получил на Олимпийских играх в Сочи 2014 года.