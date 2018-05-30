Под Омском возмущены коричневой жижей, что течет у них вместо питьевой воды

Все чаще на адрес временного и.о. губернатора Омской области Александра Буркова поступают жалобы от населения Муромцевского, Оконешниковского и Исилькульского районов с просьбой предпринять меры, однако ничего не меняется уже целую неделю.

Под Омском рассказали о проблеме, из-за которой местные жители страдают уже почти неделю. После того, как до правительства не удалось достучаться через передачу "Диалог с губернатором", они решили придать ситуации большую огласку. Обсуждение происходило в одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте".

Жители Омска и прилежных районов были возмущены, что за коричневую жижу, которая течет у них вместо питьевой воды, они обязаны платить 43 рубля 50 копеек за кубометр. Оказалось, что данная проблема распространилась и на население Новоомского поселения и даже на Кормиловский район. Врио губернатора отреагировал на ситуацию и пообещал, что вскоре все наладит, однако пока результатов нет.