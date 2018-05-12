Мистика: В Хакасии на ровном месте перевернулась машина, один человек погиб

И пассажир, и водитель были пристегнуты. Мужчина 1970 года рождения, находившийся за рулем перевернувшегося авто «ВАЗ-31093», погиб на месте.

Как стало известно, 19 июля на проселочной дороге со стороны деревни Красный Катамор, в стороне трассы Бея – Очуры, случилось ДТП. Машина перевернулась на ровном месте. Как пишут СМИ, авария случилась при мистических обстоятельствах. Так, водитель внезапно лишился возможности управлять транспортным средством, из-за чего машины перевернулась.

В итоге, мужчина, управлявший авто, погиб от серьезных травм. Пассажир, находившийся в том автомобиле, получил ряд повреждений. У мужчины 1969 года рождения врачи диагностировали травму головы, сотрясение мозга, сломанные ребра, тупую травму живота. Помимо этого, от серьезных увечий пассажир попал в больницу в состоянии травматического шока.

Мистическая авария уже проверяется сотрудниками УГИБДД, по словам специалистов, мужчины были пристегнуты ремнями безопасности. Причины ДТП, во время которого машина перевернулась на ровном месте, устанавливаются.