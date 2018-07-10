Экс-депутат обжалует решение суда по делу об избиении DJ Smash

Адвокат экс-депутата Телепнева, которого на днях приговорили к тюремному заключению в течение двух лет по делу об избиении DJ Smash, намерен отправить жалобу на решение Ленинского суда в Перми.

Сегодня, 19 июля, стало известно о том, что приговоренный к двум годам тюремного заключения экс-депутат Александр Телепнев собирается обжаловать приговор Ленинского суда в городе Пермь. Как сообщил его адвокат Александр Чепкасов в интервью местным журналистам, в суд будет оправлена апелляционная жалоба, но конкретная дата пока не выбрана, поскольку по УПК РФ это можно сделать в течение 10 дней.

Стоит отметить, что вчера Ленинский суд вынес приговор двум фигурантам по делу об избиении известного артиста Андрея Ширмана, который известен в музыкальном мире как DJ Smash, наказание в виде тюремного заключения в течение двух лет с отбыванием наказания в колонии-поселении для каждого из них.

Напомним, что в начале этого года в одном из популярных развлекательных заведений города Пермь была устроена драка, в которой DJ Smash получил тяжелый перелом челюсти и сотрясение мозга. Его избили два депутата Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев и Сергей Ванкевич. Также известно, что мужчины предлагали Ширману крупную сумму денег ради того, чтобы не придавать делу широкую огласку. На защиту музыканта встал его друг, известный хип-хоп исполнитель Тимати.

Андрей Ширман завоевал всероссийскую известность благодаря своему треку «Moscow Never Sleeps», который мгновенно стал хитом №1 в странах СНГ.