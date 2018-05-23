В США пострадало 3 человека из-за взрыва на военном складе

В США загорелся военный склад в штате Пенсильвания. На данный момент пострадало три человека. Очевидцы происшествия дают первые комментарии с места события.

Сегодня. 19 июля, появилась информация о том, что в Соединенных Штатах Америки произошел взрыв на военном складе Леттеркенни, где хранятся ракеты и амуниция.

Как сообщается, в результате происшествия пострадало как минимум три человека. По словам представителя экстренных служб Соединенных Штатов, на данный момент остается неизвестным состояние здоровья пострадавших человек, но они сразу же были доставлены в ближайшие больницы.

Как рассказали очевидцы в интервью одной новостной службе, неожиданно они увидели нескольких человек, выбегающих из здания склада. Эти люди сильно кричали, потому как на их телах пылал огонь.

Официальные представители пожарной охраны США пока не дают никаких комментариев по поводу этого инцидента. Причины возгорания склада также не сообщаются.

Военный склад Леттеркенни находится в штате Пенсильвания за пределами города Чемберсберг. Он занимает площадь около десяти тысяч гектаров. Известно, что на нем работают свыше трех тысяч сотрудников.

Напомним, что в прошлом году на Украине произошел ряд пожаров на военных складах, которые привели к взрывам огромного числа боеприпасов и вызвали бурю обсуждений по поводу их сомнительных причин возникновения.