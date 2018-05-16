В Херсоне постановили арестовать имущество Кирилла Вышинского

Находящийся под стражей глава "РИА Новости Украина" может лишиться изъятых автомобилей и недвижимости. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Татьяна Тихончик.

По словам источника, городской суд Херсона поставил арестовать движимое и недвижимое имущество Кирилла Вышинского. В список вошли две машины, квартира и вещи, которые правоохранители собрали во время обысков в жилище подозреваемого.

Напомним, Кирилла Вышинского обвиняют в государственной измене Украине. Его задержали 15 мая. Спустя сутки его перевезли в Херсон, где арестовали до 13 июля. Областной Апелляционный суд отклонил жалобу правозащитников. В июле к измене присоединились подозрения в незаконной покупке, хранении оружия вместе с боеприпасами. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Пресс-секретарь Лариса Сарган отметила, что во время обыска банковского сейфа Кирилла Вышинского стражи порядка нашли пистолет FN Browning M1906 и патроны. После этого срок содержания под стражей продлили до 13 сентября.