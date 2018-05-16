60-летний британский курортный садист на глазах у детей убил чайку

Его не остановило большое количество людей, находившихся вокруг, многие из которых были с детьми.

На набережной британского курортного городка Уэстон-сьюпер-Мэр в вечернее время очень оживленно. Отдыхающие приходят сюда целыми семьями. Пожилого мужчину, сидящего за столиком, возмутило, что одна из многочисленных чаек попыталась завладеть глянцевым журналом, лежавшим перед ним. Возмущенный любитель бумажной прессы с криками схватил пернатое и запустил им в стену. Шокированные этой жестокостью люди попытались усовестить разъяренного садиста и уводили плачущих детей с места инцидента. Ненавистник чаек произнес назидательную речь, что так и нужно поступать с «паразитами». Бедная птица мучилась в агонии и вскоре умерла. Когда свидетели происшедшего решили вызвать полицию, смутьян быстро скрылся. Прибывшие охранники правопорядка обещали вскорости разыскать курортного садиста.