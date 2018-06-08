Пенсионерка ударила мужчину ножом из-за ревности

В Нижегородской области пожилая женщина обвиняется в покушении на убийство. Оказалось, что причиной преступления стала ревность.

Инцидент произошел 18 июля. Согласно информации правоохранительных органов, женщина 58 лет поругалась со своим 55-летним знакомым. Во время конфликта на почве ревности женщина решилась взять нож и ударить мужчину.

На место происшествия была вызвана «скорая помощь». Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами. Врачам удалось спасти его жизнь. Пожилую женщину сотрудники полиции задержали. Также правоохранительные органы выяснили, что ранее она уже привлекалась к ответственности за подобное преступление. Тогда ее жертвой был гражданский супруг.

Сейчас преступница находится под стражей. Сотрудники полиции продолжают вести дополнительные проверки. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Напомним, что недавно в Татарстане женщина написала заявление в полицию, заявив о пропаже своего мужа. Правоохранители не могли его найти, пока не провели проверку дома и участка, где проживал потерпевший с женой. Там они и обнаружили тело.

Оказалось, что женщина поссорилась со своим супругом, а в разгаре конфликта убила его. Для того, чтобы скрыть случившееся, она расчленила тело мужчины и спрятала останки на огороде рядом с грядкой с кабачками.