В Калининградской области частично обрушилась Башня Бисмарка

Повреждения исторической постройки начала 20-го века жители Черняховского района. Они сфотографировали останки и опубликовали в социальной сети.

Башня Бисмарка расположена в Калининградской области рядом с поселками Маевка и Красная горка. По словам представителей местной администрации, строение давно нуждается в реконструкции и грозит совсем обвалиться.

На днях частично обрушилась верхняя часть башни. Несколько обломков сорвались с общей конструкции и рухнули на землю. По данным муниципалитета, в результате инцидента никто не пострадал. В пустынной местности возле постройки людей на тот момент не оказалось.

Впервые Башню Бисмарка открыли в 1913 году. Под руководством архитектора Шлихтинга ёё построили из полевого гранита на средства, собранные среди жителей Черняховска. Ещё один подобный объект находится в том же регионе - в пределах поселка Горино.