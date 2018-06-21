«Лизун» из интернета нанес страшные ожоги 10-летней девочке

10-летняя Лейла была на волосок от смерти, после того, как решила изготовить в домашних условиях модную игрушку. Рецепт изготовления «лизуна» она нашла в интернете.

По словам мамы, она даже приветствовала увлечение дочери, видя определенные успехи в изготовлении хэндгамов. По расхожему мнению, магазинная продукция полна вредных для кожи ребенка химических компонентов, поэтому Лейла делала игрушки дома из подручных средств. Новый рецепт, вычитанный в интернете любительницей слаймов, обещал получение «лизуна» из клея ПВА, пены для бритья и раствора для контактных линз. Именно последний компонент из-за содержания натриевой соли борной кислоты, едва не привел к несчастью.

Буквально за два дня большие волдыри покрыли руки, шею и лицо девочки. Врач, осмотревший Лейлу, объяснил, что страшные ожоги тела ребенку нанесли опасные химические элементы, которые были в составе компонентов рукотворной игрушки. Медик предостерег мать и девочку, что эксперименты с интернет-рецептурой чреваты непредсказуемыми последствиями.