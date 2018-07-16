Защита обжаловала арест Pussy Riot

Адвокат участниц «Pussy Riot» подал обжалование на решение Хамовнического суда Москвы. Трем девушкам и одному молодому человеку был назначен административный арест на 15 суток.

Сегодня, 19 июля, стало известно о том, что решение Хамовнического суда города Москва будет обжаловано адвокатом Николаем Васильевым по делу Петра Верзилова и участниц панк-группы Pussy Riot, в состав которой входят Ольга Пахтусова, Ольга Карачева и Вероника Никульшина. Хамовничевский суд Москвы ранее отправил молодых людей под административный арест, который продлится в течение пятнадцати суток.

Напомним, что Пахтусова, Никульшина, Верзилов и Карачева были задержаны и доставлены в отделение полиции после того, как выбежали в полицейской форме на поле арены «Лужники» и начали обниматься со спортсменами перед открытием матча между футбольными командами Хорватии и Франции.

Одна из участниц панк-группы прокомментировала эту выходку, заявляя, что их акция имела символический характер, потому как полицейским запрещено находиться на территории стадиона по правилам FIFA. Но, как выразилась девушка, их внешний вид в форме действовал на людей каким-то неописуемым магическим способом и никто даже не усомнился в компетентности «страж правопорядка».

Напомним также, что группа «Pussy Riot» появилась в 2011 году. Мгновенно она прелбрела скандальную известность из-за проведения несанкционированных акций. Самой известной из них является акция в храме Христа Спасителя, итогом которой стало тюремное заключение трех участниц группы – Надежды Толоконниковой, Марии Алёхиной и Екатерины Самуцевич.