Ирина Роднина и Татьяна Тарасова прокомментировали гибель Дениса Тена

Коллеги считают смерть казахстанского фигуриста большой утратой для спорта. Свои мысли на этот счет они высказали во время интервью.

Троекратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина испытывает глубокую эмоциональную боль в связи с гибелью Дениса Тена. Она отметила, что молодой человек подавал большие перспективы в фигурном катании и прекрасно показал себя на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Во время соревнования он заслужил бронзу.

Смерть выдающегося фигуриста прокомментировала и его бывший тренер Татьяна Тарасова. По её словам, Денис Тен был весьма талантливым и мог бы выиграть сочинскую Олимпиаду, если бы в 2010 году не покинул её ради специалиста в США. Она сообщила, что около 30 минут назад созванивалась с мамой покойного. В тот момент раненный спортсмен лежал в больнице и умирал.

Напомним, 18 июля неизвестные преступники ударили фигуриста ножом, когда он попытался отогнать злоумышленников от своей машины в Алма-Ате. В ходе драки 25-летний спортсмен получил смертельное ранение, от которого позже скончался. Татьяна Тарасова считает, что Денис мог избежать этой участи, если бы продолжил жить в США.