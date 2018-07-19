В Британии опровергли информацию об опознанных отравителях Скрипалей

Сегодня, 17:24 \\ Происшествия

В Британских СМИ появилась информация об идентификации подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.  Вскоре власти Великобритании опровергли данную информацию.

 

Британский Министр по вопросам безопасности сообщил, что данные о подозреваемых оказались всего лишь слухом. По словам чиновника, данный материал относится к дурным источникам и спекуляции.

Ложные информаторы, ссылаясь на источники, утверждали, что  с помощью камер наблюдения следователям удалось установить личности подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным слухов, сотрудники правоохранительных органов сверили изображения причастных к трагедии с данными камер, которые снимали всех въехавших в Великобританию.

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