В Британских СМИ появилась информация об идентификации подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вскоре власти Великобритании опровергли данную информацию.

Британский Министр по вопросам безопасности сообщил, что данные о подозреваемых оказались всего лишь слухом. По словам чиновника, данный материал относится к дурным источникам и спекуляции.

Ложные информаторы, ссылаясь на источники, утверждали, что с помощью камер наблюдения следователям удалось установить личности подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным слухов, сотрудники правоохранительных органов сверили изображения причастных к трагедии с данными камер, которые снимали всех въехавших в Великобританию.