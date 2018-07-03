Казахстанский фигурист Денис Тен погиб от ножевого ранения‍ в Алма-Ате

Спортсмен являлся обладателем многих наград, в частности, получил медаль на Олимпийских Играх в Сочи в 2014 году. 19 июля на него напали двое неизвестных и серьезно ранили холодным оружием.

Агентство новостей "Казинформ" сообщает трагическую новость о смерти известного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Согласно данным, которые оно передает, он погиб от ножевого ранения, находясь в одном из госпиталей‍ родного города Алма-Аты. Источником информации стал Ернар Акимкулов, занимающий должность министра здравоохранения Казахстана.

В прошлом месяце Тену исполнилось 25 лет. В свои молодые годы он стал заслуженным мастером спорта Республики Казахстан. Помимо участия в Олимпиаде-2014 он завоевал серебро в ходе Чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзу - в 2015 году, а также в этом же году - золото Чемпионата четырёх континентов. Кроме этих и других завоеваний фигуриста, в апреле 2014 года он стал лицом одного из крупных розничных банков Казахстана.

Днем в четверг на него напали, когда он пытался защитить свой автомобиль от грабителей, и нанесли ему ранение с помощью ножа. Он умер от потери крови.