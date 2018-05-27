Очевидцы под Мурманском столкнулись со сбежавшим амурским тигром

Свидетели смогли столкнуться с настоящим амурским тигром. Такой неожиданный сюрприз ждал людей, проезжающих по трассе под Мурманском.

Представитель семейства кошачьих был снят на видео одним из очевидцев. На этих кадрах видно, что «котёнок» мирно отдыхает и никому не собирается причинить вреда. Но больше всего удивило людей то, откуда пришла большая кошка. Поблизости нет ни единого зоопарка, даже частного.

Специалистам предстоит выяснить, как же тигр смог оказаться в этих лесах, но основной причиной стала невыносимая жара, следствием которой стал побег «большой кисы» из своей естественной среды обитания.

На видео слышно, что сотрудник полиции, который и опубликовал видеоматериал в Сети не горит желанием ловить тигра. Пользователи активно обсуждают тот факт, что завести такого необычного питомца могли и богатые люди со своими причудами.