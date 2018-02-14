В Астрахани кража колбасы обернулась смертью для бабушки

Стало известно, что в Астрахани при попытке кражи мясных изделий погибла пенсионерка. Очевидцы рассказали подробности о происшедшем.

Сегодня, 19 июля, стало известно о том, что в Астрахани пожилая женщина пыталась вынести колбасную нарезку из гипермаркета, но возле кассы была остановлена охранниками. Как сообщается, в момент, когда пенсионерке предъявляли доказательства нарушения закона, женщина скончалась.

Официальные представители полиции в городе Астрахань на данный момент никак не комментируют происшествие.

По словам очевидцев трагедии, пожилая женщина сильно волновалась, когда ее задержали охранники. Через несколько минут после этого пенсионерка умерла прямо на глазах у работников гипермаркета возле информационной стойки. Люди предположили, что бабушка могла совершить этот поступок из отчаянных побуждений, поскольку она сильно волновалась в момент задержания охранниками.

Известно, что сразу же была вызвана бригада скорой помощи. О причинах смерти не сообщается.