Украинскому актеру оторвало ногу в ДТП с мотоциклом

Олеся Федорченко госпитализировали в тяжелом состоянии, до сих пор его держат в реанимации. Чтобы помочь ему, уже более 80 доноров пожертвовали свою кровь на переливание.

В сети стало известно об ужасной аварии, которая случилась с участием известного украинского актера, который приобрел наибольшую известность после съемок в многосерийном фильме "Вверх тормашками", Олеся Федорченко. О ДТП сообщила в сети его коллега Лилия Ребрик. На официальной странице в Instagram она написала о том, что он сейчас очень нуждается в помощи, в особенности - материальной.

Ребрик отметила, что в ходе происшествия актеру оторвало ногу. Он ехал по мокрой после дождя трассе на своем мотоцикле, и, по все вероятности, въехал в разлитое масло. Из-за этого он потерял управление и в лоб влетел во встречный пассажирский автобус. О пострадавших в нем не сообщается, однако состояние Федорченко на данный момент очень тяжелое.