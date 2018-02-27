В Пермском крае мать до смерти заморила голодом ребёнка

Вчера в Пермском крае состоялись похороны 14-летней девочке. По словам окружения семьи погибшей, причиной смерти девочки стало истощение организма, так как ребёнка не кормила мать.

Учителя подростка отмечают, что первые проблемы заметили в апреле. Девочка резко потеряла в весе, когда они пытались поговорить с родительницей, она отвечала, что девочке не нужно есть чаще, чем два раза в неделю. Школа обеспечивает бесплатным питанием всех детей, однако, растущему организму не достаточно питаться один раз в день.

Соседи говорят, что много раз слышали за стенами, как ребёнок выпрашивал еду у матери, но та ссылалась на отсутствие денег на еду и отправляла дочь спать. Известно, что родительница диагностировала сама у ребёнка болезнь, и утверждала, что девочка больна онкологией.

На похоронах все отметили исхудавшее тело девочки. Открытым остаётся вопрос, почему все знали о проблемах в семье, но никто не обратился в соответствующие органы или хотя бы просто не покормил ребёнка. Позже выяснилось, что сотрудники органов опеки приходили в дом погибшей, но мать не открыла дверь, после чего попытки проверить в каких условиях растет ребёнок прекратились.