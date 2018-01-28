В Санкт-Петербурге рабочему удалось спасти выпавшего с 9 этажа ребёнка

Сегодня утром в Санкт-Петербурге, благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС и случайному мужчине, удалось предотвратить трагедию. В 10:14 диспетчер МЧС принял вызов, по словам очевидцев, маленький ребёнок висит снаружи балкона, который находится на 9 этаже.

Спасатели немедленно отправились на помощь, через 10 минут после звонка, сотрудники МЧС находились уже на месте происшествия. По прибытию на улицу Генерала Симоняка, спасатели увидели, что на 9 этаже многоэтажного дома висит девочка, опираясь ногами о козырёк балкона, находившегося ниже. Пока соседи ожидали приезда специалистов, они решили помочь, как могли. Под балконом, где находился ребенок, соседи держали одеяла и подушки, для смягчения приземления в случае падение. Спасатели направились взламывать дверь, в этот момент с крыши к ребёнку опустился рабочий, который занимался отделочными работами на верхних этажах дома. Альпинист страховал ребёнка, а позже поднял и передал в руки сотрудников МЧС, которым на тот момент удалось войти в квартиру.

Позже выяснилось, что девочке 6 лет, она оказалась в квартире одна. Полицейские взялись за выяснения обстоятельств инцидента, не исключено, что родителей девочки могут привлечь к уголовной ответственности за ненадлежащий присмотр.