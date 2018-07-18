Автомобиль с водителем наполовину утонул под асфальтом в Набережных Челнах

После обильных дождей возле 43-го комплекса в глубокую яму внутри своего транспорта провалился мужчина из другого города. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях.

Инцидент произошел 19 июля на дороге возле подъезда жилого дома №11. Легковой автомобиль темно-зеленого цвета начал попросту уходить под асфальт. Со временем он наполовину утонул под дождевой водой и остановился. Мужчина сумел благополучно выбраться на поверхность при помощи жителей Набережных Челнов.

Городские СМИ отмечают, что накануне коммунальные службы ремонтировали систему теплосетей как раз под местом провала. Вероятно, технические работы усугубили последствия ливня. А между тем многие горожане и без того страдают от регулярного потопа на дорогах. Некоторые даже плавают на резиновых лодках.