Знаменитый режиссер Валерий Усков пережил тяжелую операцию

В настоящее время он восстанавливается в реанимационном отделении. Об этом пишет Telegram-канал Mash по информации от собственных источников.

Хирурги одной из клиник в Москве провели 85-летнему Валерию Ускову очень тяжелую операцию. Хирургическое вмешательство касалось сонных артерий. К счастью, знаменитый режиссер пережил процедуру. Медики отметили, что его состояние стабильное.

Валерий Усков прославился, прежде всего, работой в кинематографе. В его послужном списке такие известные проекты, как "Вечный зов", "Тени исчезают в полдень", "Ермак", а также "Отец и сын" и "Две судьбы". Кроме того, режиссер поставил несколько драматических спектаклей в МХАТЕ и других столичных театрах. Среди них: "Её друзья" и "День свадьбы".