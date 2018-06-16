Лев погрыз руку пьяной посетительницы сафари-парка "Тайган" в Крыму

Жительница Кирова получила травму во время экскурсии среди хищников. 19 июля инцидент прокомментировал владелец учреждения Олег Зубков.

По его словам, 46-летняя туристка в нетрезвом состоянии отправилась изучать расположенный в Крыму сафари-парк "Тайган". Пьяная женщина пошла в зону, где разрешено делать снимки со львами. Она подошла за фотографией с старому самцу, который не проявил беспокойства. Однако затем к группе подобрался молодой лев, который бросился на посетительницу и погрыз ей руку. Олег Зубков предполагает, что яростную реакцию зверя вызвал запах алкоголя. Большинство животных воспринимают спиртовой аромат недоброжелательно.

Травмированную женщину освободили из пасти льва и оказали первую помощь ещё на территории парка "Тайган". Затем кировчанку отвезли в больницу, где рану обработали и зашили. Укус привел лишь к повреждению мягких тканей. Крупные кровеносные сосуды, кости и сухожилия остались невредимы. Владелец сафари отметил, что пострадавшая прошла инструктаж о технике безопасного общения с животными.

В парке "Тайган" расположен самый крупный питомник львов на территории Европы. Помимо 70 самих львов, в нем содержат полсотни тигров и множество других представителей фауны. Среди есть даже верблюды и жирафы. А из хищников: несколько медведей и леопардов.