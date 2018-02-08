Труп младенца нашли в Петербурге на улице Руставели

Погибшей оказалась девочка, дату рождения которой зафиксировали текущим годом. Теперь обстоятельства ее смерти пытается установить полиция.

Сотрудники Главного управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого на территории административного центра нашли труп младенца. Согласно данным, которые они передают, инцидент был зафиксирован рано утром 18 июня в городе Санкт-Петербург.

Новорожденная девочка жила с родителями в одной из квартир по улице Руставели. Утром они заметили, что она не подает никаких признаков жизни. Немедленно они вызвали бригаду скорой помощи, однако прибывшие на место сотрудники лишь фиксировали смерть. После на место вызвали полицейских.

Родители ребенка не имеют судимостей и не состоят на учете в органах опеки, считаясь благополучной. Также было установлено, что на теле ребенка нет признаков насильственной смерти. Труп забрали в морг для выяснения причин смерти.