В Ялте закрыли пляж из-за обнаружения мины

Власти города Ялты сообщили о закрытии одного из пляжей примерно на 4 дня. Так сегодня ранним утром местным жителям и гостям города не удалось посетить пляж Приморский. Территория пляжа находится под охраной местных сотрудников правоохранительных органов. Любимое место отдыхающих пришлось временно закрыть из-за неожиданной находки. Во вторник один из местных жителей обнаружил на расстоянии 20 метров от берега взрывоопасный предмет.

По предварительным данным найдена морская мина со времён военных действий. Эксперты предполагают, что взрывчатку принесло подводным течением с глубин моря. Закрытие пляжа необходимо для обследования объекта сотрудниками МЧС. Спасатели выяснят, представляет ли предмет угрозу для жизни и здоровья человека, и найдут способы ликвидации мины. Для устранения угрозу в Ялту прибыли лучшие специалисты полуострова. Севастопольские подрывники планирует по возможности быстро устранить проблему и открыть пляж для посетителей уже утром 23 июня.

Администрация города высказала сожаление по поводу причинённым отдыхающим неудобств, однако, подчеркнула, что все мероприятия проводятся с цель обеспечения безопасности.