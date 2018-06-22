В Ростове пассажиров автобуса напугал открыто мастурбирующий мужчина

Уже немолодой горожанин не постеснялся окружающих и начал самоудовлетворяться на сидении общественного транспорта. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

Жительница Ростова заметила мастурбирующего мужчину в автобусе, следующем по 63-му маршруту. Он зашел в салон около 19 часов вечера в Ворошиловском районе на остановке "Школьная". Ростовчанин возрастом около 40 лет воспользовался свободным сидением, тут же обнажил причинное место и открыто начал заниматься неприличным действом. Женщину шокировало такое поведение. Перед тем как выйти из автобуса, она уведомила о публичном онанизме водителя.

Спустя несколько дней эта пассажирка заметила того же мужчину на остановке неподалеку от торгового центра "Горизонт". В этот раз он пропустил автобус. Автор предполагает, что извращенца напугало большое количество людей в автобусе, в частности, мужчин. Пользователь пожаловалась, что не смогла сфотографировать подозреваемого из-за разрядившегося телефона. Она запомнила, что мужчина носил синюю футболку, темные брюки и оранжевые сандалии. Женщина надеется, что вскоре кто-то проучит его за подобные демонстрации. А пока призвала поберечься мам с детьми.