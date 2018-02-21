Fox-40: В США военные пострадали на своей базе в Калифорнии

На людей обрушился большой шатер, когда близ него осуществлял посадку вертолет.

Информационное издание Fox-40 передает подробности происшествия, которое было зафиксировано на одной из военных баз Соединенных Штатов Америки. Сообщается, что месторасположение военно-морской базы Fort Hunter Liggett ближе к западному побережью государства и находится в Калифорнии. Там обрушилась большая палатка, из-за чего пострадали 22 человека. Так произошло из-за приземления вертолета, лопасти которого создали слишком сильный ветер, из-за чего и случился инцидент.

Ранее СМИ сообщили о том, что в сети появилось видео с расстрелом десантного корабля США USS Racine. Его уничтожение произвели в ходе военных учений.