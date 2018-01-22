В Нью-Йорке закрыты два пляжа из-за нападения акул

Глава штата Нью-Йорка принял решение срочно закрыть два пляжа на острове Файр. Такое решение пришлось принять из-за нескольких случаев нападения акул на людей. Известно о двух случаях нападения хищные рыб. В результате инцидента пострадали дети.

Так первой жертвой стал мальчик возрастом 13 лет. Посетители пляжа увидели, как из воды выходит ребёнок весь в ранах. Похожий случай случился и с девочкой 12 лет, которая получила множественные, глубокие раны в результате купания. Детей экстренно госпитализировали, и оказали всю необходимую помощь. Сейчас состояние здоровья пострадавших не вызывает опасений у врачей. Напуганных детей отпустили домой к родителям. Сейчас им необходимо поправить психологическое здоровье, после пережитого стресса. Медикам удалось извлечь из одной раны осколок зуба, благодаря этому эксперты смогут точно определить причастны ли акулы к нападению.

Учёные обосновывают агрессивность хищников тем, что сейчас у акул брачный период. В связи с этим, лучше не искушать хищных рыб своим присутствием в воде.