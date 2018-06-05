Press Association: Скотланд-Ярд установил подозреваемых в отравлении Скрипалей

Согласно предположению британской полиции, исполнителями отравления были сотрудники российской спецслужбы, называемой ГРУ, которые служили в ней ранее или же находятся на службе на сегодняшний день.

Информационное агентство Press Association передает информацию о подробностях расследования по делу отравления двойного шпиона родом из России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в британском городе Солсбери. Как оказалось, спустя более чем четыре месяца после произошедшего Скотланд-Ярд установил подозреваемых, которые могут быть в нем замешаны.

По данным полиции Великобритании, этими людьми, скорее всего, являются сотрудники органа внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации Главного разведывательного управления. Это основная версия, хотя следователи не исключают, что в отравлении Скрипалей могут быть замешаны и другие российские спецслужбы.

Press Association в своем материале ссылается не на один источник. Так, сходную по смыслу информацию предоставили несколько высокопоставленных лиц из правительства США, Великобритании, а также один бывший американский чиновник.