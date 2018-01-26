В Петербурге за считанные минуты сгорел пассажирский автобус

19 июля транспортное средство вспыхнуло во время движения по проспекту Обуховской Обороны. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях и подтвердила пресс-служба МЧС.

Пожар начался около 7 часов утра возле дома №243 и проходной завода "АЛМАЗ-АНТЕЙ". Жители Санкт-Петербурга отмечают, что у рейсового пассажирского автобуса с "гармошкой" загорелось моторное отделение. Все люди оперативно покинули горящий транспорт и остались невредимы.

За считанные минуты по вызову прибыли 10 сотрудников МЧС в составе двух пожарных бригад. Однако к тому времени автобус практически полностью сгорел. Огонь уничтожил салон и "гармошку". Спустя 10 минут пожарным удалось спасти лишь металлический корпус и колеса автобуса.