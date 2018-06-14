Вертолет Ми-8 с 10 пассажирами жестко приземлился на Камчатке

Инцидент произошел 19 июля в Карагинском районе у реки Левая Озерная. Об этом рассказали в дежурно-диспетчерской службе.

Вертолет Ми-8 пролетал над Камчаткой примерно в 15:11 по местному времени. По неизвестной причине пилоты совершили жесткую посадку в районе реки. Транспортное средство приземлилось не совсем удачно - повредился хвостовой винт. Однако все 10 человек на борту остались невредимы. Предполагается, что пассажиры были туристами, которые летели осматривать охотничьи угодья.

В настоящее время вертолет Ми-8 непригоден для полета. За пережившими авиакатастрофу направили другой воздушный транспорт, который вскоре увезет их домой. Тем временем эксперты выясняют, что же привело к жесткой посадке Ми-8.