Животных Ленинградского зоопарка кормят охлаждающими тортами

Знойное лето сложно переносить не только людям, но и некоторым животным. Их шерстяные «шубы» ухудшают ситуацию. Сотрудники Ленинградского зоопарка делают всё, чтобы облегчить мучения животных во время жары.

Так для всех животных увеличена дневная нормаводы и количество фруктов и овощей. Животным, которые особо сложно переносят жаркую погоду, в верньерах установили бассейны и водопады. Работки зверинца утверждают, что животные имеют возможность спрятаться в тени от солнца и любопытных глаз. Помимо этого, зверей балуют холодными тортами. Кормильцы замораживают овощи и фрукты, после чего приносят холодное лакомство представителям фауны.

Напомним, что в Санкт-Петербурге непривычно жаркая погода. Столбик термометра достигает 30 градусов Цельсия. Ленинградский зоопаркразместился в самом центре северной столицы, он занимает площадь примерно в 4 гектара, и считается одним из старейших зоопарков России. Зверинец был основан в 1865 и до 1917 считался частным. Сейчас гости зоопарка могут полюбоваться более 600 представителями различных видов животных.