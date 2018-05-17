В Соль-Илецке в ребенка ударила молния

В городе Соль-Илецк в ребенка попал удар молнии в то время, когда он сидел у берега. Потерпевшего доставили в больницу, врачи дали первые комментарии.

Сегодня, 18 июля, стало известно о том, что в городе Соль-Илецк в ребенка попала молния в тот момент, когда он находился на берегу одного из соленых озер на территории местного курорта.

Очевидцы произошедшего события рассказывают, что мальчик сидел очень близко к воде, когда неожиданно испортилась погода и спасатели пляжа стали призывать отдыхающих покинуть береговую линию для того, чтобы спрятаться в укромном помещении.

Местная полиция к этому моменту официально никак не прокомментировала это происшествие. Личность пострадавшего не установлена, но источники сообщают, что ему не больше тринадцати лет.

Как сообщают медицинские работники больницы, в которую отвезли ребенка, на момент поступления в реанимацию он был жив, но более конкретно о состоянии его здоровья пока не говорят.