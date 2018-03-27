Аэропорт Хитроу перестал работать из-за пожара

Деятельность самого крупного европейского транспортного узла была приостановлена из-за срабатывания пожарной сигнализации. Официальный представитель аэропорта дал комментарии по этому событию.

Сегодня, 18 июля, стало известно о том, что работа лондонского аэропорта Хитроу была остановлена из-за пожарной сигнализации.

Как заявил официальный представитель аэропорта, кратковременное срабатывание сигнализации привело к масштабным проблемам работы всего Хитроу, поскольку была остановлена деятельность всех транспортных средств на летнем поле, а также работа многочисленного персонала диспетчерской вышки.

Стоит отметить, что вместе с извинениями пассажирам за причиненные неудобства представитель Хитроу отметил, что эти меры являются вынужденными, поскольку того требуют правила и стандарты проведения процедур.

Напомним, что аэропорт Хитроу был построен в начале двадцатого века. На данный момент он является крупнейшим транспортным узлом Европы и занимает второе место в мире по объему перевозок.