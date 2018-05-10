В Валдае поэт ради вдохновения убил девушку

В городе Валдае 22-летний студент Дмитрий Лучин был довольно известным поэтом. В списке его наград есть также грамота «Лирика года».

Вот только вдохновения он решил набраться необычным способом.

Согласно информации следствия, знакомые семьи описывали Лучина, как воспитанного парня из хорошей семьи. Мальчик всегда был вежлив и участвовал в творческих мероприятиях. Его произведения зачастую были на тему любви, но писать он хотел совсем о другом.

Стало известно, что в социальных сетях молодой поэт был участником групп о маньяках и убийцах. В его компьютере нашли серии «Американской истории ужасов» и фотографий, где студент позирует в образе зомби. Джеффри Дамер, американского маньяка, который насиловал и съедал своих жертв, молодой поэт считал своим кумиром.

Тогда парень решил сам себе найти вдохновение. Среди почитательниц его творчества была одна продавщица по имени Ольга. После непродолжительного флирта женщина пригласила писателя к себе в гости. Она подготовила для преступника шикарный ужин. Вот только посреди общения молодой человек вскочил из-за стола и забил свою жертву ногами. На стене он написал кровью своей жертвы новое стихотворение.

На допросе поэт признался, что сделал все только ради вдохновения. К слову, он поступил с Ольгой, как и его кумир: выпил кровь и съел мозги. Полицейским признался, что вкус понравился.