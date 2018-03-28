В Ижевске провели эвакуацию обувного центра «Эльгрин»

В здании сработала пожарная сигнализация, а всех людей в срочном порядке вывели.

Жители Ижевска поделились в Сети информацией о том, что в местном торговом центре провели эвакуацию по неизвестным причинам. В обувном центре «Эльгрин» по адресу улица 10 лет Октября, 53, сработала пожарная сигнализация. По всему зданию звучит серена, а из громкоговорителей - просьба покинуть помещение без объяснения причин. Работники магазина заблокировали вход, расставили предупредительные знаки и не пускают никого внутрь.

Один из пользователей уверяет, что сработал датчик, который реагирует на дым в помещении, однако показателей с одного прибора недостаточно для объявления эвакуации. Часть комментаторов допускают, что это учебная тревога, с помощью которой полицейские улучшают навыки взаимодействия с большим скоплением людей во время эвакуации. Официальных заявлений о происшествии не было дано, о пострадавших ничего не известно.