В Новосибирске из-за халатности вагоновожатого трамвай врезался в спецтехнику

В Сети появились новые сведения об аварии в Кировском районе Новосибирска. Свидетели утверждают, что никто серьёзно не пострадал.

Очевидец рассказал о том, что же произошло на злополучном перекрёстке. Трамвай набрал крайне высокую скорость и позабыв о правилах дорожного движения, буквально «протаранил» спецтехнику. Причины такого несерьёзного отношения к своей работе со стороны вагоновожатого до сих пор выясняются, однако установлено, что именно он стал виновником ДТП.

Люди рассказывают, что не единожды сталкивались с такими случаями, а также предположили, что такое отношение к работе сложилось из-за низкой заработной платы. Пользователи уже во всю обсуждают вопиющую халатность и дальнейшую судьбу работника трамвайного депо, а также считают, что тем, кто ехал в тот момент в трамвае очень сильно повезло и они отделались лёгкими испугом.