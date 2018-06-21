В Кыргызстане женщина убила дочь из-за позора семьи

В Кыргызстане задержали женщину и ее сына по подозрениям в убийстве 22-летней девушки, которая стала позором семьи из-за того, что родила ребенка вне брака.

Сегодня стало известно о том, что в Кыргызстане мать убила родную дочь, а после этого сбросила ее тело в ближайшую реку. Тело пролежало в воде более 10 дней. Как сообщается, соучастником убийства стал родной брат жертвы.

В официальном заявлении УВД Ошской области отметили, что причиной такой жестокой расправы стала внебрачная беременность 22-летней девушки. После родов она отдала ребенка на усыновление другим людям. Члены семьи не смогли простить такого позора и поэтому, как утверждает подозреваемая в убийстве мать, решили просто припугнуть девушку, чтобы та снова «не нагуляла».

По данным милиции, тело девушки было найдено у берега местной реки 2 июля. На нем были зафиксированы множественные гематомы.

Также отметим, что подобного рода происшествия из-за осквернения чести семьи в этом регионе случаются нередко.