В Ленобласти женщина собирала ягоды и стала изнасилованной

В Ленобласти правоохранительные органы задержали 41-летнего мужчину, которого обвиняют в изнасиловании 51-летней женщины.

Согласно информации правоохранительных органов, женщина находилась в лесу и собирала там ягоды. Внезапно на 51-летнюю потерпевшую напал 41-летний мужчина. Он стал избивать женщину и угрожать ей расправой. После этого она стала изнасилованной преступником. На крики пострадавшей прибежали неравнодушные люди, которые помогли ей отбиться от маньяка.

Сотрудники полиции выяснили, что насильник уже ранее нарушал закон. Его уже судили за разбой и грабежи, за которые он отсидел свой срок лишения свободы. Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование по факту происшествия, чтобы направить дело в суд для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что недавно в Ленобласти мигрант надругался над пенсионеркой. В тот момент 60-летняя женщина занималась грядками на своем огороде. Неожиданно на нее напал мигрант из среднеазиатской республики. Парень избил пенсионерку, затем изнасиловал ее. После этого молодой человек задушил свою жертву.

Труп пенсионерки преступник спрятал в машине убитой и уехал на этом же транспортном средстве. Правда, спустя некоторое время он попал в массовую аварию, где и у него в багажнике обнаружили тело женщины.