В Петербурге два эвакуатора спасли иномарку от провала в асфальте

Чтобы безопасно переместить Land Rover сотрудники городской службы создали подобие моста. Очевидцы сняли это на видео и разместили в одной из групп "ВКонтакте".

Инцидент произошел 18 июля на Карташихинской улице во дворе здания №5. Сотрудники организации "Теплосеть Санкт-Петербурга" осматривали город во время испытания коммуникаций и обнаружили иномарку, попавшую в ловушку. Прямо между колесами автомобиля из-за технологического дефекта тепломагистрали в асфальте разверзся крупный провал. Машина рисковала упасть и получить повреждение. Самому водителю отогнать её было весьма проблематично.

Тогда специалисты Петербурга нашли технический подход к проблеме. Они подогнали под передние и задние колеса Land Rover два эвакуатора, которые поочередно толкали транспортное средство. Их усилиями над провалом образовался мост. В итоге внедорожник погрузили на платформу и отогнали в безопасное место.