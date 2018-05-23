В Саратове возбудили еще одно дело по "банде киллеров"

Саратовская «банда киллеров» была приговорена к дополнительному заключению под стражей в связи с еще одним обвинением. Фигуранты дела Алексей Клусов, Михаил Силенко и Юлия Быстрова пробудут в следственном изоляторе до 21 сентября 2018 года.

Сегодня, 18 июля, стало известно о том, что в Саратове возбудили еще одно дело в отношении Алексея Клусова, Михаила Силенко и Юлии Быстровой, которых ранее обвинили в убийстве четырех человек, а также в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и пособничестве в совершении этих преступлений. На этот раз подсудимых обвинили в бандитизме, продлив арест до конца сентября этого года, как сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Напомним, что их обвиняют в семи эпизодах убийств, которые начались осенью 2015 года и продолжались ровно два года. После того момента, как группу предполагаемых убийц задержали, Роман Силенко, их «главарь», покончил жизнь в камере следственного изолятора.

На данный момент уголовное дело насчитывает более пятидесяти томов.

Известно, что экспертиза на вменяемость показала положительный результат, поэтому все фигуранты дела находятся под стражей. В общей сложности следователи назначили около ста пятидесяти экспертиз, результаты большей части которых уже известны.

Отметим, что сегодня в столице Мосгорсуд приговорил к тюремному заключению по срокам от пятнадцати до двадцати четырех лет участников местной группы киллеров, которые вели свою деятельность с 2011 по 2013 года.